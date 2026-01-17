Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский отреагировали на победу Эгадзе на ЧЕ-2026

Бойкова и Козловский отреагировали на победу Эгадзе на ЧЕ-2026
Комментарии

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отреагировали на победу грузинского фигуриста Ники Эгадзе на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Эгадзе завоевал золотую медаль, набрав 273,00 балла в сумме короткой и произвольных программ.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Произвольная программа
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
273.00
2
Маттео Риццо
Италия
256.37
3
Георгий Рештенко
Чехия
238.27

«Герой!» – написал Козловский в социальной сети.

«Мой личный герой дня», – написала Бойкова в своём телеграм-канале, сопроводив текст эмодзи пылающего сердца и сложенными вместе руками.

Пара Козловский/Бойкова, как и Эгадзе, тренируется у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Для 23-летнего Эгадзе победа на чемпионате Европы в Шеффилде стала первой в рамках участия в европейских первенствах.

Чемпионат Европы – 2026 проходит с 13 по 18 января.

