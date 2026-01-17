Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Никакого прогресса». Тарасова — об уровне фигурного катания в женском турнире ЧЕ

«Никакого прогресса». Тарасова — об уровне фигурного катания в женском турнире ЧЕ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень фигурного катания, продемонстрированный фигуристками на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Победу в соревнованиях одержала эстонка Нина Петрыкина, которая набрала в сумме двух программ 216,14 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87

«Три девочки катались очень хорошо. Нина Петрыкина и короткую хорошо катала, и произвольную стопроцентно. Луна Хендрикс, конечно, выступила с ошибками, не люблю её манеру катания. Настя Губанова каталась просто прекрасно, но надо катать и короткую. Непонятно, почему надо было короткую сдавать до такой степени. Так бы, конечно, она была в призах, потому что это настоящее женское катание.

Но странно, что никто не идёт дальше и не делает элементы ультра‑си. У нас на чемпионате страны многие делают четверные. Это же прогресс, он не влияет на композицию программы, у всех наших программы очень хорошие.

Никто даже не пытался прыгнуть четверной. Это странно. Что 25 лет назад так катались, что сейчас. Никакого прогресса я не вижу. Каскады «три‑три» прыгнули всего несколько человек. Это вообще не вопрос для наших девочек — это обязательство. Я считаю, что это низкий технический уровень», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

