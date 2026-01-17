Мать Костылевой — о Плющенко: Евгений Викторович просто золото, а не тренер

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина оценила работу двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера по фигурному катанию Евгений Плющенко со своей дочерью после её возвращения в школу «Ангелы Плющенко».

«Евгений Викторович просто золото, а не тренер. Он полностью, каждую минуту, с Леной. И это не лесть и не подхалимаж. Работает с Леной всё время, пока она находится на льду. Результаты их работы уже есть, если не к первенству России, так позже – будут у них огромные», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.

Напомним, в декабре 2025-го Елена Костылева покинула школу Евгения Плющенко, перейдя тренироваться в школу «Триумф» под руководством Софьи Федченко. Однако в начале 2026 года фигуристка вернулась обратно к Плющенко.