«Ещё не ощущаю себя чемпионом». Эгадзе — о победе на чемпионате Европы — 2026

Грузинский фигурист Ника Эгадзе поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Эгадзе набрал в сумме короткой и произвольной программ 273,00 балла.
«Я так рад быть здесь, в Великобритании, и кататься на льду. Чувствую себя очень довольным. Я пытался соревноваться сам с собой. Я не слышал чужих оценок, просто хотел выполнить свою работу здесь. И, думаю, это было не идеально, потому что во второй половине программы я пропустил один элемент комбинации. Есть вещи, которые мне нужно немного исправить. Но я так счастлив, что наконец справился.
Я ещё не ощущаю себя чемпионом, просто рад, что сделал две почти чистые программы. Были небольшие недочёты, но в целом я в восторге», – приводит слова Эгадзе аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
- 17 января 2026
-
23:24
-
22:46
-
21:37
-
20:35
-
19:57
-
18:28
-
17:02
-
16:45
-
16:37
-
15:26
-
14:33
-
11:13
-
10:55
-
10:37
-
09:36
-
09:30
-
00:57
-
00:56
- 16 января 2026
-
23:27
-
20:47
-
20:14
-
20:04
-
20:04
-
19:54
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:44
-
18:44
-
18:39
-
18:32
-
18:27