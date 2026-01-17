Скидки
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

«Ещё не ощущаю себя чемпионом». Эгадзе — о победе на чемпионате Европы — 2026

Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Эгадзе набрал в сумме короткой и произвольной программ 273,00 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Произвольная программа
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
273.00
2
Маттео Риццо
Италия
256.37
3
Георгий Рештенко
Чехия
238.27

«Я так рад быть здесь, в Великобритании, и кататься на льду. Чувствую себя очень довольным. Я пытался соревноваться сам с собой. Я не слышал чужих оценок, просто хотел выполнить свою работу здесь. И, думаю, это было не идеально, потому что во второй половине программы я пропустил один элемент комбинации. Есть вещи, которые мне нужно немного исправить. Но я так счастлив, что наконец справился.

Я ещё не ощущаю себя чемпионом, просто рад, что сделал две почти чистые программы. Были небольшие недочёты, но в целом я в восторге», – приводит слова Эгадзе аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

