«Совсем не ожидал оказаться в лидерах». Рештенко — о бронзовой медали ЧЕ-2026

Чешский фигурист Георгий Рештенко поделился впечатлениями после завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Эта медаль стала первой для Чехии с 2013 года, когда на турнире в хорватском Загребе бронзу завоевал Михал Бржезина.

«Сегодня произошло то, чего я точно не ожидал. Я очень рад тому, как выступил, и был просто удивлён. Я совсем не ожидал оказаться в лидерах, потому что наша группа была очень сильная, как вы видели. И все шли чисто, так что я совсем этого не ожидал.

Не могу сказать, что сегодня было легко. Мне пришлось сильно себя напрячь в программе, но я справился и я очень-очень-очень доволен этим.

Когда я сделал свой спред-игл, я подумал: «Да, я сделал это». В прошлом году всё было тяжело для меня. Я выступал ужасно на всех соревнованиях. На чемпионате Европы я едва прошёл в произвольную программу, занял 23-е место, а теперь я на третьем и очень рад этому.

Хочу поблагодарить свою тренерскую команду, которая поддерживала меня и очень помогла. Также хочу поблагодарить родителей и всю мою семью, которая смотрит меня и поддерживает», – приводит слова Рештенко Golden Skate.

23-летний Рештенко сменил гражданство с российского на чешское после того, как в 2018 году его семья переехала в Чехию.