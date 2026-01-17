Скидки
«Кажется, это неправильно». Авербух ответил, нужно ли платить россиянам за участие в ОИ

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух высказался о поощрении российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх — 2026.

«Стоит ли государству поощрить участников Олимпиады в Милане? Страна всегда чествует тех, кто завоёвывает медали. Не думаю, что нужно нарушать это правило и что-то здесь менять. Абсолютно правильно, что в нашей стране про медалистов не забывают.

Для каждого участника Олимпиады Россия создает все условия для лучшей подготовки к Играм. Несмотря на это, считаю, нам не стоит как-то дополнительно поощрять их за то, что они просто поедут в Милан. Мне кажется, это неправильно», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24.

