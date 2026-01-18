Скидки
Главная Фигурное катание Новости

ЧЕ — 2026 по фигурному катанию: танцевальныэ дуэты, результаты

Дуэт Фурнье Бодри/Сизерон завоевал золото ЧЕ-2026 в танцах на льду
Французски фигуристы Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания). Дуэт набрал 222,43 балла в сумме двух программ турнира.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Произвольный танец
17 января 2026, суббота. 21:30 МСК
Окончено

Серебряными призёрами соревнований стал дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри из Италии, который набрал 210,34 балла. Замкнули тройку призёров британские фигуристы Лайла Фир/Льюис Гибсон с результатом 209,51 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы – 2026. Шеффилд (Великобритания). Танцевальные дуэты. Итоговое положение:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) –
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 210,34.
3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 209,51.
4. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 204,72.
5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 200,29.
6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 199,31.

