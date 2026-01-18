Скидки
Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026: результаты, 17 января 2026 года

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026: результаты, 17 января 2026 года
17 января прошёл соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Чемпионат Европы – 2026. Шеффилд (Великобритания). Мужчины. Итоговое положение:

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 273,00
2. Маттео Риццо (Италия) – 256,37.
3. Георгий Рештенко (Чехия) – 238,37.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Шеффилд (Великобритания). Танцевальные дуэты. Итоговое положение:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 222.43.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 210,34.
3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 209,51.

С полными результатами прокатов можно ознакомиться в матч-центре «Чемпионата».

