Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сизерон завоевал шестое золото на ЧЕ. Одну награду в дуэте с Бодри и пять — с Пападакис

Сизерон завоевал шестое золото на ЧЕ. Одну награду в дуэте с Бодри и пять — с Пападакис
Комментарии

Французские фигуристы — Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон — стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы 2026 года в Шеффилде (Великобритания), по сумме двух программ набрав 222,43 балла. Для Лоранс это первое золото на чемпионатах Европы, тогда как, для Сизерона — уже шестое.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Произвольный танец
17 января 2026, суббота. 21:30 МСК
Окончено

Ранее 31‑летний олимпийский чемпион Сизерон выиграл пять золотых медалей европейского первенства в паре с Габриэлом Пападакис. Все золотые медали с Пападакис были завоёваны подряд в период с турнира — 2014/2015 по соревнования — 2018/2019 включительно.

Отметим, серебряными призёрами соревнований в Великобритании стал дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри из Италии (210,34). Замкнули тройку призёров британские фигуристы Лайла Фир/Льюис Гибсон с результатом 209,51 балла.

Материалы по теме
Дуэт Фурнье Бодри/Сизерон выиграл золото ЧЕ-2026 в танцах на льду

Самый титулованный фигурист:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android