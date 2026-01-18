Сизерон завоевал шестое золото на ЧЕ. Одну награду в дуэте с Бодри и пять — с Пападакис

Французские фигуристы — Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон — стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы 2026 года в Шеффилде (Великобритания), по сумме двух программ набрав 222,43 балла. Для Лоранс это первое золото на чемпионатах Европы, тогда как, для Сизерона — уже шестое.

Ранее 31‑летний олимпийский чемпион Сизерон выиграл пять золотых медалей европейского первенства в паре с Габриэлом Пападакис. Все золотые медали с Пападакис были завоёваны подряд в период с турнира — 2014/2015 по соревнования — 2018/2019 включительно.

Отметим, серебряными призёрами соревнований в Великобритании стал дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри из Италии (210,34). Замкнули тройку призёров британские фигуристы Лайла Фир/Льюис Гибсон с результатом 209,51 балла.

