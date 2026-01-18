«Главная фишка — судейство». Вайцеховская оценила чемпионат Европы по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказала мнение относительно результатов чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию.

«Подводя достаточно поверхностный (с казанского лыжного стадиона) итог чемпионату Европы по фигурному катанию, я бы сказала, что его главная фишка — судейство. Нет ни одной медали, по поводу которой можно было бы сказать, что она вручена из каких-то закулисных стратегических соображений.

Хотя, признаться, опасения на этот счёт у меня лично были. Что итальянцам в танцах отдадут минимум серебро (на самом деле я думала даже про золото — при определённом стечении обстоятельств), как компенсацию за олимпийскую бронзу, которую отберут в личном турнире в Милане.

Но Шарлен с Марко своё серебро честнейшим образом заработали. Как заработали свои золотые медали в танцах Лоранс с Гийомом, нервы которого оказались прочнее, чем рассчитывала его бывшая партнёрша, а в одиночке — Нина Петрыкина и Ника Эгадзе. И Метёлкина/Берулава в парах, кстати, тоже.

Единственное, что показалось мне не совсем по делу — бронза Марии Павловой и Алексея Святченко. Я бы поставила их выше немецкой пары. Причём, это было бы заслуженно выше.

Что до стенаний о том, что чемпионат настолько уныл, что интересен только спортсменам и их друзьям/родителям) — ну да, есть такое. Но если честно озвучить, что на протяжении десятилетий подавляющее большинство журналистов (да и профильной публики, зачастую, тоже) приходило на каток к предпоследней, а то и к последней разминке, стоит признать, что сильнейшие разминки в Шеффилде были очень даже неплохими. В танцах — так просто отличными — во всех отношениях», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.