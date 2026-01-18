Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования в 2026 году

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева сообщила о возобновлении соревновательной карьеры и назвала первые турниры, на которых примет участие.

«Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лёд. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам.

А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — написала Валиева на личной странице в соцсетях.

Чемпионат России по прыжкам состоится 31 января и 1 февраля. Кубок Первого канала пройдёт с 18 по 23 марта.