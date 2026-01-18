Стал известен первый турнир Елены Костылевой после возвращения к Плющенко

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева появилась в списках участниц на соревнованиях памяти Грушмана, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 19 по 22 января. Этот турнир станет первым для 14-летней Елены после возвращения в тренерскую группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Среди юниорок также заявлены Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принева и другие. На этом же турнире в категории мастеров спорта выступит чемпион России Пётр Гуменник, который в феврале станет участником Олимпийских игр — 2026 в Италии.

Ранее Елена Костылева стала кандидатом в мастера спорта России.