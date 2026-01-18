Соколовская: у Валиевой огромное желание выступать. Ждём допуск Камилы на ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила, что Камила Валиева, занимающаяся в её группе, ожидает решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКРР) по допуску к чемпионату России – 2026 по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве на «Навка Арене». Именно там тренируется группа Соколовской.

«В планах у Камилы выступление на чемпионате России по прыжкам. Желание выступать у неё огромное, и она много работала, чтобы оно воплотилось в жизнь. Сейчас, согласно регламенту, ждем решения ФФККР по её допуску к участию», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Ранее Валиева лично подтвердила, что возобновит карьеру после допинг-дисквалификации выступлениями на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.