Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Соколовская: у Валиевой огромное желание выступать. Ждём допуск Камилы на ЧР по прыжкам

Соколовская: у Валиевой огромное желание выступать. Ждём допуск Камилы на ЧР по прыжкам
Комментарии

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила, что Камила Валиева, занимающаяся в её группе, ожидает решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКРР) по допуску к чемпионату России – 2026 по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве на «Навка Арене». Именно там тренируется группа Соколовской.

«В планах у Камилы выступление на чемпионате России по прыжкам. Желание выступать у неё огромное, и она много работала, чтобы оно воплотилось в жизнь. Сейчас, согласно регламенту, ждем решения ФФККР по её допуску к участию», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Ранее Валиева лично подтвердила, что возобновит карьеру после допинг-дисквалификации выступлениями на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

Материалы по теме
Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования в 2026 году
Материалы по теме
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Рейтинг
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android