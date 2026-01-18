Скидки
Алёна Косторная и Георгий Куница перешли в «Ангелы Плющенко» — источник

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, перешли в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», инициатива исходила от самих спортсменов. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Согласно источнику, Косторная и Куница продолжат работу со своим главным тренером Сергеем Росляковым. Евгений Плющенко сосредоточится на доработке прыжковых элементов спортивной пары. Представлять на соревнованиях фигуристы будут школу Плющенко.

Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее начала выступать в парном катании летом 2023 года. Весной 2025 года они объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

Ранее фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

