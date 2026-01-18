«Смелая девочка!» Тарасова отреагировала на возвращение Валиевой в большой спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение Камилы Валиевой на соревнования в 2026 году.

«Камила Валиева — сильная, смелая и талантливая девочка! Решила вернуться на большой лёд и чувствует в себе силы соревноваться, выходить и побеждать!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Ранее Навка сообщила, что Валиева, скорее всего, примет участие в чемпионате России по прыжкам.