Аделина Сотникова дважды стала мамой

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании Аделина Сотникова поделилась радостной новостью с подписчиками в своём телеграм-канале. Бывшая спортсменка сообщила, что 9 января дважды стала мамой. Новость она сопроводила видео, которое было снято во время её беременности.

«Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда — на свет появился новый прекрасный человечек! 09.01.2026.

Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это — самое главное событие, которое подводит итог моему 2025-му и дарит невероятное начало 2026-му», — написала Сотникова в своём телеграм-канале.

Сотникова состоит в браке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко. У четы в октябре 2022 года уже родился сын.