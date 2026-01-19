Скидки
Косторная подтвердила свой с Куницей переход в школу Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию среди женщин-одиночниц Алёна Косторная подтвердила ранее появившуюся новость о её переходе с мужем и партнёром Георгием Куницей в школу «Ангелы Плющенко».

«Утро начинаем с хороших новостей! Мы присоединяемся к академии «Ангелы Плющенко» уже в этом сезоне.

Рады, что остаёмся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте — Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенным и интересным.

PS: Спустя пять лет вернусь в уже знакомые стены в «Ангелах». Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», — написала Косторная у себя в телеграм-канале.

Фигуристка в 2020 году уже уходила в штаб Плющенко, когда выступала в одиночном катании.

Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее начала выступать в парном катании летом 2023 года. Весной 2025 года они объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

Ранее фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

