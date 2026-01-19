Скидки
Список участников чемпионата России по прыжкам по фигурному катанию 2026

Камила Валиева и Александра Трусова — в предварительном списке участников ЧР по прыжкам
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России в своём официальном телеграм-канале опубликовала предварительный список участников предстоящего чемпионата страны по прыжкам 2026 года. В него среди прочих вошли чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Трусова.

Полностью предварительный список участников чемпионата России по прыжкам — 2026 выглядит следующим образом:

МУЖЧИНЫ
1. Ветлугин Матвей.
2. Даниелян Артур.
3. Дикиджи Владислав.
4. Игнатов Макар.
5. Кондратюк Марк.
6. Лутфуллин Глеб.
7. Мозалёв Андрей.
8. Савосин Роман.
9. Сарновский Никита.
10. Семененко Евгений.
11. Угожаев Николай.
12. Фёдоров Григорий.

ЖЕНЩИНЫ
1. Валиева Камила.
2. Двоеглазова Алиса.
3. Елисова Мария.
4. Захарова Мария.
5. Игнатова Александра.
6. Муравьёва Софья.
7. Нелюбова Камилла.
8. Садкова Дарья.
9. Фролова Анна.
10. Хуснутдинова Дина.

ПАРЫ
1. Артемьева Юлия и Брюханов Алексей.
2. Бойкова Александра и Козловский Дмитрий.
3. Мишина Анастасия и Галлямов Александр.
4. Мухортова Анастасия и Евгеньев Дмитрий.
5. Осокина Елизавета и Грицаенко Артём.
6. Чикмарёва Екатерина и Янченков Матвей.

Турнир в этом году пройдёт в Москве. Соревнования будут продолжаться два дня: 31 января и 1 февраля.

