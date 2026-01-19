Александра Трусова решила вернуться в спорт под руководством Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) планирует возобновить карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт».

По информации источника, возвращение 21-летней фигуристки произойдёт уже в начале 2026 года. Отметим, что Трусова не принимала участия в официальных соревнованиях с сезона-2022/2023, а в 2024 году выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной России.

В августе 2025 года Трусова и её супруг фигурист Макар Игнатов впервые стали родителями, пара воспитывает сына Михаила. Александра продолжала выходить на лёд в выставочных шоу и после родов.