Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о возвращении Александры Трусовой в спорт

Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о возвращении Александры Трусовой в спорт
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появившейся в СМИ информации о возвращении серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Трусовой в спорт в 2026 году.

«Трусова возвращается! Прекрасно! Валиева тоже возвращается, будет на соревнованиях. Это прекрасно, слава богу! Безусловно, тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех. Всё у нас хорошо. Это правда большая радость, ведь мы хотим их видеть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что 21-летняя Трусова, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2022/2023, возобновит карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

