Катарина Гербольдт: возвращение Трусовой, кроме как восхищения, ничего не вызывает

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о возвращении серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт в 2026 году.

«Когда спортсмены возвращаются, это всегда здорово и интересно. Кроме как восхищения, это ничего не вызывает. Александра вправе на эту попытку. Время покажет, насколько у неё это получится или не получится», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что 21-летняя Трусова, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2022/2023, возобновит карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.