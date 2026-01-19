Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Катарина Гербольдт: возвращение Трусовой, кроме как восхищения, ничего не вызывает

Катарина Гербольдт: возвращение Трусовой, кроме как восхищения, ничего не вызывает
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о возвращении серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт в 2026 году.

«Когда спортсмены возвращаются, это всегда здорово и интересно. Кроме как восхищения, это ничего не вызывает. Александра вправе на эту попытку. Время покажет, насколько у неё это получится или не получится», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что 21-летняя Трусова, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2022/2023, возобновит карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Материалы по теме
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android