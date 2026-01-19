Катарина Гербольдт: с Валиевой несправедливо распорядилась судьба

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением о возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после завершения срока дисквалификации.

«Возвращение Камилы вызывает радость и надежду. На мой взгляд, настолько несправедливо с ней судьба распорядилась. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось. Не хочется, чтобы такие спортсмены так заканчивали карьеру. Радостно, что она выходит. У неё всё есть, чтобы получилось. Главное, чтобы она находила в себе желание и мотивацию работать», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Ранее Навка сообщила, что Валиева, скорее всего, примет участие в чемпионате России по прыжкам.