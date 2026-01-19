«Желаю им удачи». Авербух — о продолжении карьеры Косторной и Куницы

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух положительно оценил идею фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы, выступающих в парном катании, продолжить карьеру после рождения ребёнка.

«Здорово, что ребята продолжают спортивную карьеру. Безусловно, они талантливые фигуристы, а нам в парах нужна конкуренция. Поэтому я всесторонне приветствую то, что они решили продолжить карьеру. Желаю им удачи, чтобы у них всё получилось. Но прогнозы делать не буду», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».

Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее начала выступать в парном катании летом 2023 года. Весной 2025 года они объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий. Фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

Ранее стало известно, что пара перешла в школу «Ангелы Плющенко», при этом они продолжат сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым.