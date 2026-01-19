Скидки
Фигурное катание

Авербух — о возвращении Трусовой: чем больше конкуренции, тем лучше

Авербух — о возвращении Трусовой: чем больше конкуренции, тем лучше
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух заявил, что возвращение фигуристки Александры Трусовой в профессиональный спорт повысит конкуренцию в женском одиночном катании, особенно на международных соревнованиях, если до них будут допущены россияне.

Ранее источник сообщил, что Трусова намерена возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

«Знаю, что Саша Трусова планирует выступать на соревнованиях. По крайней мере, на тренировках «Ледникового периода» она об этом говорила. Чем больше конкуренции, тем лучше. У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для [Камилы] Валиевой. Они молодые и яркие девчонки.

Конечно, Саше предстоит большая работа, но чем больше будет конкуренции, когда откроется окно возможностей выступать на международных стартах, тем лучше будет. Только приветствую возвращение Трусовой. Саша сейчас в таком боевом, хорошем и азартном настроении.

Сложно ли будет совмещать спорт с семьёй? Степанова же совмещает (Александра Степанова, пятикратная чемпионка России в танцах на льду. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, всё совместимо — было бы желание», — приводит слова Авербуха Sport24.

