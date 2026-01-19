Алина Загитова отреагировала на новость, что она стала ведущей политического шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на информацию, что она стала ведущей политического ток-шоу.

«Друзья, не верьте фейковым новостям о том, что я стала ведущей политического ток-шоу. Это неправда. По-прежнему остаюсь с Первым каналом в качестве ведущей «Ледникового периода». Скоро новый сезон!» — написала Загитов в своём телеграм-канале.

Нельзя не отметить, что Загитова реагировала на шуточную новость. Она впервые была опубликована изданием «Панорама», которое известно своей сатирой. В изначально фейковой новости говорилось, что Константин Эрнст сделал Загитову ведущей шоу «Большая игра». «Политика? Почему бы и нет. Это было безызбежно», — в частности, приводилась шуточная цитата Загитовой.