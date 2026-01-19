Скидки
На ЧР-2026 по прыжкам выступят дуэты. В заявке — Игнатовы и Валиева с Кондратюком

Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала регламент чемпионата России – 2026 по прыжкам, который пройдёт с 31 января по 1 февраля в Москве. Согласно документу, помимо личного турнира у мужчин и женщин и пар по системе «на вылет», фигуристы будут соревноваться в новой категории – дуэты.

Их составили следующим образом:

  • Марк Кондратюк/Камила Валиева;
  • Макар Игнатов/Александра Игнатова (Трусова);
  • Евгений Семененко/Софья Муравьёва;
  • Владислав Дикиджи/Мария Захарова;
  • Андрей Мозалёв/Алиса Двоеглазова;
  • Матвей Ветлугин/Анна Фролова.

Призовой фонд ЧР-2026 по прыжкам (личный турнир и турнир дуэтов):

первое место — 1 млн рублей;

второе место — 500 тыс. рублей;

третье место — 250 тыс. рублей.

Также у спортсменов будет возможность получить специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении элемента в личном турнире.

