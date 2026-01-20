Канадская журналистка отреагировала на слова Тарасовой об уровне ЧЕ по фигурному катанию

Канадская журналистка Беверли Смит отреагировала на то, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уровень выступлений, продемонстрированный фигуристками на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания).
«Татьяна Тарасова называет чемпионат скучным (видимо, потому что здесь не было россиянок). Но здесь не было и негативной драмы. Была правильная драма. Так много интересных выступлений от людей, которые травмировались, но сделали невозможное», — написала Смит на своей странице в социальных сетях.
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала первой по итогам чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Серебряную медаль взяла бельгийка Луна Хендрикс, а бронза досталась итальянке Ларе Наки Гутманн.