Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова составила идеального фигуриста, четыре раза назвав себя

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) составила идеального фигуриста, назвав лучших спортсменов в ряде качеств. Она упомянула себя четыре раза из 13.

— У кого самый крутой сальхов?
— Влад Дикиджи.

— Риттбергер.
— Макар Игнатов.

— Лутц.
— Я.

— Аксель.
— Илья Малинин.

— Флип.
— Я.

— Тулуп.
— Я.

— Дорожки.
— Юдзуру Ханю.

— Вращения.
— Юля Липницкая.

— Передача образа.
— Пусть будет Женя Медведева.

— Владение коньком.
— Каролина Костнер.

— Характер и сила духа.
— Я. Да, я очень скромная (смеётся).

— Умение вести себя на публике и в интервью.
— Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!

— Чувство юмора.
— Макар Игнатов, — приводит слова Трусовой Sport24.

