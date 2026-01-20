Александра Трусова составила идеального фигуриста, четыре раза назвав себя

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) составила идеального фигуриста, назвав лучших спортсменов в ряде качеств. Она упомянула себя четыре раза из 13.

— У кого самый крутой сальхов?

— Влад Дикиджи.

— Риттбергер.

— Макар Игнатов.

— Лутц.

— Я.

— Аксель.

— Илья Малинин.

— Флип.

— Я.

— Тулуп.

— Я.

— Дорожки.

— Юдзуру Ханю.

— Вращения.

— Юля Липницкая.

— Передача образа.

— Пусть будет Женя Медведева.

— Владение коньком.

— Каролина Костнер.

— Характер и сила духа.

— Я. Да, я очень скромная (смеётся).

— Умение вести себя на публике и в интервью.

— Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!

— Чувство юмора.

— Макар Игнатов, — приводит слова Трусовой Sport24.