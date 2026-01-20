«Думал, что сегодня Олимпиада». Гуменник — о последнем турнире перед Играми

Российский фигурист Пётр Гуменник оценил своё выступление на мемориале Грушмана, где занял первое место по итогам короткой программы (109,05 балла).

«Соревнования были с утра, встал сонный, но была цель репетировать Олимпиаду. Я сразу начал думать, что это Олимпиада сегодня — олимпийский каток, олимпийская тренировка, олимпийский лутц. Это всё олимпийское меня так взбодрило, что всё пошло как надо. В принципе, результатом доволен, всё, что хотел проверить, получилось.

После чемпионата России чуть-чуть выдохнул, до нового года катали программы в лёгком темпе, в поддерживающем. Потом отдохнул пару дней, перезарядился и с новыми силами настроился на финальный рывок – катаю программы вовсю, прыгаю, слежу за техникой и нарабатываю выносливость», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.