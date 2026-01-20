Скидки
Фигурное катание

Пётр Гуменник ответил на вопрос о подготовке к Олимпиаде за месяц до старта

Пётр Гуменник ответил на вопрос о подготовке к Олимпиаде за месяц до старта
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о подготовке к Олимпийским играм — 2026, которые пройдут в Италии с 9 по 22 февраля.

«Какой был уровень волнения по 10-балльной шкале? Волновался несильно, но сам себя пытался взволновать тем, что представлял, я на Олимпиаде. Получилось не на 100%, но уже неплохо. Если за максимум взять чемпионат России, сейчас баллов шесть-семь удалось выжать.

Этот турнир последний перед Олимпиадой. Какой будет подготовка дальше? Точно невозможно сказать, это всегда такая система реактивная, всё меняется от того, с каким настроем пришёл на тренировку, как получалось вчера, насколько смог устать. Но у меня очень хорошие, опытные тренеры, надеюсь, будет всё под контролем, и я смогу подготовиться максимально правильно», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

