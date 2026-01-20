Пётр Гуменник рассказал, за кого из фигуристов болел на чемпионате Европы

Российский фигурист Пётр Гуменник высказал мнение относительно прошедшего чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию.

«Смотрел ли чемпионат Европы, изучал ли потенциальных соперников или просто как зритель? Наверное, и то и другое. Соперники на Европе были далеко не все, очень много основных соперников – из Японии, США, Канады, Казахстана, [француз] Адам Сяо Хим Фа не приехал. Но уровень получился неплохой, особенно благодаря Нике Эгадзе. Я за него болел, мы с ним дружим немного.

Был рад за него, за Жору Рештенко тоже рад, мы с ним тренировались летом, он хорошо спрогрессировал, четверные научился хорошо прыгать.

Конечно, подмечал, как катаются ребята, какие аспекты катания, прыжков оценивают судьи, пытался выделить для себя, чему стоит большее внимание уделить перед Олимпиадой», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.