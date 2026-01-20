Гуменник установил рекорд России, выиграв короткую программу на турнире памяти Грушмана

Российский фигурист Пётр Гуменник выступил с короткой программной на всероссийских соревнованиях памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Выступление было оценено в 109,05 балла. Таким образом, Гуменник установил рекорд России в короткой программе — на внутренних стартах никто не получал оценку выше.

Ранее высшую оценку за короткую программу получал Евгений Семененко, набравший 108,29 балла на мемориале Панина 2024 года.

Напомним, Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии, они пройдут с 9 по 22 февраля. Также на Олимпиаде в женском одиночном катании выступит российская фигуристка Аделия Петросян.