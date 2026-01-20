Рудковская отреагировала на возможное возвращение Трусовой в спорт с Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в профессиональный спорт под руководством Этери Тутберидзе.

— Появились новости, что Александра Игнатова решила возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе, какова её нынешняя форма сейчас?

— Саша готовилась к шоу у нас на протяжении четырёх лет в академии, к контрольным прокатам два года назад. Форму набрала после родов, восстановила с командой и Евгением [Плющенко] все тройные. Мы в прекрасных отношениях. Саша — большой профессионал и большая молодец. Прыгала тройные на всех наших шоу, не устаю восхищаться её физикой.

— Как вы реагируете на то, что она может вернуться именно к Тутберидзе?

— Если она действительно решила вернуться в спорт со штабом, с которым стала серебряным призёром Олимпийских игр, почему нет?

— Если Саша и правда возобновит карьеру под руководством Тутберидзе, как отнесётесь к этому решению?

— Если Саша решила вернуться в спорт, возобновить карьеру под руководством штаба Этери Тутберидзе — единственно правильное решение.

Наш же штаб сейчас сфокусирован на наших спортсменах, у нас очень много талантливых ребят, которыми надо заниматься: взрослые, юниоры, новички. Мы очень верим в наших юниоров, а также хотим сфокусироваться на паре Косторная/Куница, поддержать ребят в их желании вернуться, — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».