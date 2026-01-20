Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Луна Хендрикс заявила, что ещё не получила медали ЧЕ-2022 после дисквалификации Валиевой

Луна Хендрикс заявила, что ещё не получила медали ЧЕ-2022 после дисквалификации Валиевой
Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выложила в своих аккаунтах в социальных сетях пост, посвящённый прошедшему в английском Шеффилде чемпионату Европы — 2026. На снимке видны все медали этого первенства.

Фото: Личный архив Хендрикс

«Добавляю две медали к своей коллекции с чемпионатов мира и Европы. И ещё двух всё ещё не хватает», — подписала фотографию Хендрикс.

Отметим, после аннулирования результата Камилы Валиевой на чемпионате Европы — 2022 бронзовая медаль перешла к Хендрикс, которая тогда стала четвёртой.

В Шеффилде Хендрикс получила серебряную медаль, при этом по двух программ не преодолев отметку в 200 баллов. Ранее она завоевала квоту для участия в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Милане.

