Роднина — о Трусовой и Валиевой: пытаются вернуться, потому что больше ничего не умеют

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением относительно новостей о возвращении фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в профессиональный спорт.

«Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть. Не считаю, что это может прозвучать грубо.

И у Саши, и у Камилы [Валиевой] с самого детства был один ориентир — результат в спорте и выполнение сложнейших элементов. Видимо, в шоу им теперь не так интересно. Они всё ещё ощущают себя спортсменками, а не артистами.

Не знаю, как Трусова поменялась за время отсутствия в профессиональном спорте. В моём понимании Саша всегда была малоуправляемой и ориентированной на самые высокие цели. У неё было своё мнение, что я считаю очень важным для спортсмена.

Не знаю, как определить, чьё возвращение будет более успешным — Трусовой или Валиевой. На обеих снова хочу посмотреть, но каких-то интересных интриг я не вижу», — приводит слова Родниной Sport24.