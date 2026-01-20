Ученица Соколовской, пропустившая сезон, сообщила о перенесённой операции

Фигуристка Софья Важнова, пропускающая нынешний сезон-2025/2026, сообщила, что совсем недавно перенесла операцию. Спортсменка тренируется в группе заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В прошлом году девушка стала призёром одного из этапов Гран-при России.

«Дорогие болельщики, хотелось бы поделиться с вами новостью и ответить на вопрос, почему я снялась с нескольких соревнований. Дело в том, что из-за травмы какое-то время тренировалась через боль, и мы с тренерским штабом приняли решение заняться лечением. С ноября не каталась, никак не удавалось подобрать правильное лечение, в итоге неделю назад мне сделали операцию. Вчера меня уже выписали из больницы. Хотелось бы сказать большое спасибо всем врачам ДГКБ имени Святого Владимира за профессионализм и заботу. Особую благодарность хочу выразить врачу-хирургу Баранову Сергею Александровичу за профессионально проведённую операцию», — написала Важнова на личной странице в социальных сетях.