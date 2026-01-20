Скидки
Александра Трусова собирается выступить на Олимпиаде-2030 — источник

Александра Трусова собирается выступить на Олимпиаде-2030 — источник
Александра Игнатова (Трусова)
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) собирается выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года. Об этом сообщили в «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Известно, что спортсменка будет соревноваться на протяжении всего олимпийского цикла. Её задача — завоевать золото Игр во Французских Альпах.

Ранее стало известно о решении спортсменки возобновить карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Возвращение 21-летней Трусовой произойдёт уже в начале 2026 года. Отметим, Трусова не принимала участия в официальных соревнованиях с сезона-2022/2023

