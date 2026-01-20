Партнёр Туктамышевой в «Ледниковом периоде» хоккеист Рудаковский получил травму

Хоккеист Марк Рудаковский, выступающий с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой в проекте «Ледниковый период», получил травму — растяжение связок. При этом дуэт продолжает готовиться к следующим выпускам шоу.

«Спорт, к сожалению, не застрахован от травм. Марк получил небольшое растяжение, но на всякий случай ему сделали полное обследование. Ничего страшного, тренировки проходят в штатном режиме. Марк — боец», — приводит слова директора Рудаковского ТАСС.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала, транслируется с перерывами с 2006 года. В рамках шоу с показательными номерами выступают известные фигуристы, а также звёзды кино, театра, эстрады и телевидения. В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым. В 2025 году проект не выходил.