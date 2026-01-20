Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Стоцкая рассказала об операции на оба колена

Фигуристка Екатерина Стоцкая, ученица группы Этери Тутберидзе, оценила своё выступление на мемориале Грушина в короткой программе.

«Какие ощущения от выступления? Я не очень довольна, потому что совсем не успела накатать программу до конца. Она ещё сырая, пустая, много рук надо доделывать. В неё ещё можно что-то интересное вставить.

Первый турнир после травмы? Я с августа не каталась три месяца из-за операции на две коленки. Ходила в гипсе, ездила на коляске, сейчас восстанавливаюсь.

Мышцы атрофировались, пока стараюсь качаться, нарабывать ноги, чтобы они были сильнее. Пока что тяжело даётся кататься.

На лёд вышла 6 ноября. Сначала месяц катала программу без прыжков вообще. Первые полторы недели только скользила, нельзя было напрягаться. Потом месяц без прыжков, и начала вставлять лутц. В принципе, коленки не беспокоят, только когда сажусь в волчок», – передаёт слова Стоцкой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

