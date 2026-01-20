Ученица Тутберидзе рассказала, почему приехала на турнир в Санкт-Петербург без тренеров

Фигуристка Екатерина Стоцкая, ученица группы Этери Тутберидзе, объяснила, почему приехала на турнир памяти Грушина без представителей своей тренерской команды. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

«Мы приехали одни, без тренеров, потому что сейчас в Москве проходит первенство младшего возраста, и там все тренеры. Там у нас больше человек.

Комфортно ли выступать без тренеров? По мне, тяжеловато, мне всё-таки поддержка нужна. Мама меня поддерживает как может, но она не очень хорошо разбирается в фигурном катании. Мама музыкант (улыбается)», – передаёт слова Стоцкой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.