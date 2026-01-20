«Мама меня возила на коляске». Ученица Тутберидзе — о восстановлении после операции

Фигуристка Екатерина Стоцкая, ученица группы Этери Тутберидзе, рассказала о восстановлении после операции на двух коленях.

«Летом мне поставили две новые программы, всё это время, когда сидела дома, слушала музыку и придумывала, что можно добавить в программы. Музыка мне очень нравилась, старалась что-то добавить, чтобы потом сказать Георгию Владимировичу [Похилюку].

Иногда встречалась с подругами, они приходили ко мне. Гуляла с мамой, мама меня возила на коляске по улице, на каток ездили. На катке ходила в тренажёрный зал подкачивать спину, ноги не трогала, чтобы совсем не потерять форму окончательно», – передаёт слова Стоцкой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.