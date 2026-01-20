«Просто домыслы». Александра Трусова отреагировала на инсайды о своём возвращении в спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на информацию о своём возвращении в спорт под руководством Этери Тутберидзе с целью поехать на Олимпиаду-2030.

«За последние сутки я узнала о себе много нового! После всех этих невероятных теорий мне даже начало казаться, что я слишком скучно живу… Но это просто домыслы, которые не имеют отношения к реальности. Достоверную информацию обо мне и моих планах можно узнать только в официальных источниках и на моих страницах в соцсетях. Пожалуйста, не разносите слухи у меня в комментариях – мы всё-таки уже не в средней школе.

Ну а что касается моих настоящих планов, то я не собираюсь делать из них большого секрета. Как и обещала, честно расскажу о них в сегодняшнем влоге, который выйдет уже через полтора часа», — написала Трусова в своём телеграм-канале.