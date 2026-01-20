Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Чемпионат» запустил сбор народных видеообращений в поддержку российских фигуристов на ОИ

Спортивный портал «Чемпионат» продолжил свой ежегодный проект «Король и Королева фигурки», посвящённый самым популярным фигуристу и фигуристке России.

В этом году вместо привычного пользовательского голосования издание предлагает поклонникам фигурного катания объединиться в поддержку спортсменов, которым предстоит выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Любой желающий до 30 января 2026 года может записать видеообращение к Петру Гуменнику и/или Аделии Петросян в специальном боте по адресу.

Хронометраж видео должен составлять не более 40 секунд.

Авторы лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезённые из Милана, и фирменные подарки от «Чемпионата».

«Король и Королева фигурки» стал важной традицией для нашего спортивного портала. В этом, олимпийском, году мы решили изменить схему и самостоятельно выделить Короля и Королеву – Петра Гуменника и Аделию Петросян, которые отправятся на Игры в Италию. И призываем всех поддержать наших фигуристов!» — сказал Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат».

