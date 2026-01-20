Скидки
Фигурное катание

Александра Трусова подтвердила возвращение на соревнования и переход к Тутберидзе

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова подтвердила новость, что она возвращается на соревнования и возобновит карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

«Когда я решила, что точно попробую, стоял вопрос: возвращаться с Евгением Викторовичем [Плющенко] или Этери Георгиевной [Тутберидзе]. Потому что я с ними в хороших отношениях, мне комфортно тренироваться у них двоих. Жалко, нельзя записать их двоих… Очень грустно это.

Решила, что всё-таки с Этери Георгиевной. Я много лет тренировалась у неё, с ней комфортнее. Когда с ней выходишь на старт, ты будто под защитой. Как будто щит висит на всех. Ни с кем у меня так не было», — сказала Трусова в новом видео, опубликованном на её YouTube-канале.

