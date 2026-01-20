Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ничего нового в этом году мы не увидели». Тарасова — о чемпионате Европы — 2026

«Ничего нового в этом году мы не увидели». Тарасова — о чемпионате Европы — 2026
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень мастерства фигуристов и зрелищности выступлений на минувшем чемпионате Европы, который прошёл в Великобритании.

«На чемпионате Европы действительно был очень низкий уровень фигурного катания. В танцах очень понравился Сизерон (французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, ставшие победителями в танцах на льду. — Прим. «Чемпионата»), очень вдохновенно катались. Итальянцы и англичане тоже запомнились, их танцы выглядели убедительно.

У парней не могу не отметить Нику Эгадзе. Он выглядел потрясающе, идеально прыгнул четверные, причём разные и очень сложные. Технически он выглядел здорово. В остальном все мальчики достаточно среднего уровня.

Почему на чемпионате Европы такой низкий уровень? Видимо, европейцы просто не ведут своих детей в фигурное катание. Это ведь дорогостоящее занятие, а для них ещё и не профессия. У нас в России много разных шоу, в которых любой талантливый фигурист может выступать. В Европе ничего такого нет.

Для меня чемпионат России всегда был лучшим спортивным зрелищем, нежели чемпионат Европы. За годы нашего отстранения разница ещё увеличилась, и явно не в пользу европейцев. Могу отметить это как главный итог прошедшего турнира.

Несмотря на это, чемпионат Европы всё равно нужно смотреть, потому что мы продолжаем работать в этой профессии. Жаль, ничего нового в этом году мы не увидели. Думаю, в следующем году мы вернёмся, потому что причин против этого я не вижу. На чемпионате мира же будут американцы, которые воюют. Почему тогда не должно быть нас?» — цитирует Тарасову Sport24.

Материалы по теме
Медалистки чемпионата Европы катаются хуже всех участниц ЧР!
Медалистки чемпионата Европы катаются хуже всех участниц ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android