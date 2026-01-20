«Ничего нового в этом году мы не увидели». Тарасова — о чемпионате Европы — 2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень мастерства фигуристов и зрелищности выступлений на минувшем чемпионате Европы, который прошёл в Великобритании.

«На чемпионате Европы действительно был очень низкий уровень фигурного катания. В танцах очень понравился Сизерон (французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, ставшие победителями в танцах на льду. — Прим. «Чемпионата»), очень вдохновенно катались. Итальянцы и англичане тоже запомнились, их танцы выглядели убедительно.

У парней не могу не отметить Нику Эгадзе. Он выглядел потрясающе, идеально прыгнул четверные, причём разные и очень сложные. Технически он выглядел здорово. В остальном все мальчики достаточно среднего уровня.

Почему на чемпионате Европы такой низкий уровень? Видимо, европейцы просто не ведут своих детей в фигурное катание. Это ведь дорогостоящее занятие, а для них ещё и не профессия. У нас в России много разных шоу, в которых любой талантливый фигурист может выступать. В Европе ничего такого нет.

Для меня чемпионат России всегда был лучшим спортивным зрелищем, нежели чемпионат Европы. За годы нашего отстранения разница ещё увеличилась, и явно не в пользу европейцев. Могу отметить это как главный итог прошедшего турнира.

Несмотря на это, чемпионат Европы всё равно нужно смотреть, потому что мы продолжаем работать в этой профессии. Жаль, ничего нового в этом году мы не увидели. Думаю, в следующем году мы вернёмся, потому что причин против этого я не вижу. На чемпионате мира же будут американцы, которые воюют. Почему тогда не должно быть нас?» — цитирует Тарасову Sport24.