Вайцеховская сравнила уровень женского одиночного катания на ЧЕ с результатами Слуцкой

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась насчёт уровня выступлений одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию, подчеркнув, что победительницы европейского первенства последних лет имеют более слабый прыжковый контент, чем семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая, побеждавшая 20 и более лет назад.

«Неиссякаемое стремление сделать то, что не мог никто другой, — это тоже про Слуцкую. Она первой в истории мирового женского катания исполнила каскад из тройных лутца и риттбергера, причём с таким качеством, что в финале Гран‑при ISU 2000-го ей выставили за технику максимальную оценку — 6,0. Через пять лет, в возрасте 26 лет, Ирина прыгнет этот каскад в Москве и во второй раз станет чемпионкой мира. Между двумя титулами — тяжелейшая, несовместимая с нагрузками большого спорта болезнь, ставшая для фигуристки самой серьёзной соперницей из тех, что встречались в жизни.

Слуцкая дралась тогда с диагнозом, как с живым существом, — вопреки рекомендациям врачей и здравому смыслу. Она хотела детей, а для этого нужно было быть здоровой и сильной. Чтобы снова это почувствовать, был только один способ — вернуться в спорт.

По прошествии лет многие события микшируются даже в памяти очевидцев и как бы теряют свою значимость. Но вот лишь небольшой штрих: ни одна из чемпионок Европы последних четырёх лет не превзошла [Ирину] Слуцкую по сложности прыжков.

В той запредельной сложности была колоссальная заслуга Жанны Громовой, у которой Ирина каталась на протяжении всей карьеры. Фигуристка любила шутить, что работать с одним и тем же наставником на протяжении почти 20 лет — тоже своего рода рекорд, который вряд ли будет кем-то превзойдён», — написала Вайцеховская в своей колонке для RT.