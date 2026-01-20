Скидки
«Знала, что не хочу входить в сезон». Трусова — о планах на соревнования во время паузы

Серебряный призёр Олимпиады — 2022 фигуристка Александра Трусова рассказала, что планировала выступать на некоторых всероссийских стартах во время своей паузы в карьере.

«У меня были разные травмы. У меня сначала была со спиной проблема, потом – с бедром. Не знаю, можно говорить или нет, но вообще, я хотела выступить на чемпионате России ещё, получается, в 2023 году. Чемпионат России 2024 года, но он в конце 23-го проводится. Я готовилась, поставила программы, и, когда мы спросили, можно ли мне выступить, мне сказали, что нет, потому что я отбор не проходила. То есть я готовилась ещё в 2023 -м году.

Потом прошло время, я вышла на сборы. Просто тогда я сказала Евгению Викторовичу [Плющенко], что если я восстановлю четверной лутц, то я хочу на [контрольные] прокаты приехать. Когда я восстановила, мы спросили федерацию, можно ли, и они разрешили.

А дальше я знала, что не хочу входить в сезон. Во-первых, конечно, потому что нет международных стартов. В принципе, бессмысленно для меня уже кататься. Что касается Олимпийских игр, всё было так, непонятно – можно или нельзя будет выступать. И даже если можно, то один человек поедет, а я не думала, что я войду в такую форму, что буду лучшая в России», — сказала Трусова в новом видео, опубликованном на её YouTube-канале.

