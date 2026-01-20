«Реально ли выиграть золото? А почему нет?» Тарасова — о шансах Трусовой на ОИ-2030

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что серебряному призёру Олимпиады-2022 фигуристке Александре Трусовой под силу бороться за золотую медаль на Олимпийских играх — 2030.

Ранее источник заявил, что одной из мотивирующих причин для возвращения Трусовой на соревнования станет участие в следующей Олимпиаде. Она возобновит карьеру в группе Этери Тутберидзе.

«Легко Трусовой в борьбе за золото Олимпиады не будет. И не только Трусовой — никому легко не будет. Но я рада, что Саша приняла такое решение. Лично я очень соскучилась по Трусовой, не досмотрела её. Она мало каталась в своё время, когда выигрывала. Её возвращение — это прекрасно.

Реально ли Трусовой выиграть олимпийское золото? А почему нет? Она же с Тутберидзе будет тренироваться. Этери Георгиевна способна подготовить Сашу к борьбе за золото Олимпиады», — цитирует Тарасову Sport24.