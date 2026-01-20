Трусова рассказала, кто из тренеров повлиял на её возвращение в спорт

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась, кто из тренеров повлиял на её решение возобновить спортивную карьеру.

«Но при этом хочу сказать, что Евгений Викторович [Плющенко] очень сильно повлиял на то, чтобы именно возвращаться в спорт, именно серьёзно. Первый раз он поддержал меня в Китае на шоу, и это был первый наш такой разговор после того, как я ушла от него тогда. И он, получается, после шоу со мной начал разговаривать и говорил: «Можно было бы ещё повыступать и вернуться». Это было в 2023-м, как раз после этого мы думали попробовать на чемпионате России выступить.

Дальше, когда были [контрольные] прокаты, мы тренировались, и он, в принципе, говорил, что можно возвращаться, и после прокатов я уже катала чисто короткую программу в один день и чисто произвольную программу с четверным лутцем, всё идеально чисто. И он тогда ещё кричал, что надо возвращаться.

Потом была беременность, никто не знал, как я буду выглядеть после того, как рожу. Соответственно, все переживали, но, когда я собрала все тройные [прыжки], он опять начал говорить: «Надо возвращаться». [Говорил]: «Ты очень быстро возвращаешься, очень быстро приходишь в форму, есть потенциал». Можно сказать «потенциал», когда тебе уже 21? Много что он говорил, много что сделал, работал для того, чтобы восстановить прыжки», — сказала Трусова в новом видео, опубликованном на её YouTube-канале.