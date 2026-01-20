Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова ответила, сможет ли Трусова навязать борьбу Петросян после возвращения

Татьяна Тарасова ответила, сможет ли Трусова навязать борьбу Петросян после возвращения
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться в спорт.

«Если она возвращается, значит, понимает, что делает. Очень приятно, что возвращается. Будем ждать от неё прекрасных прыжков, прекрасных программ и всего самого лучшего. Сможет ли она навязать борьбу Петросян (Аделия Петросян – трёхкратная чемпионка России, на отборочном турнире в Пекине завоевала индивидуальную квоту и готовится выступить на ОИ-2026. – Прим. «Чемпионата»)? Если человек хочет, он может», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Материалы по теме
Александра Трусова подтвердила возвращение на соревнования и переход к Тутберидзе
Материалы по теме
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android