Татьяна Тарасова ответила, сможет ли Трусова навязать борьбу Петросян после возвращения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться в спорт.

«Если она возвращается, значит, понимает, что делает. Очень приятно, что возвращается. Будем ждать от неё прекрасных прыжков, прекрасных программ и всего самого лучшего. Сможет ли она навязать борьбу Петросян (Аделия Петросян – трёхкратная чемпионка России, на отборочном турнире в Пекине завоевала индивидуальную квоту и готовится выступить на ОИ-2026. – Прим. «Чемпионата»)? Если человек хочет, он может», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».